Barmani v rámci ohňovej šou zapálili bar, no oheň sa po priliatí horľavej kvapaliny vymkol kontrole. Zmes hosťom explodovala priamo do tváre. Třešničkovej vtedajší partner vyviazol s popáleninami tváre a hrudníka druhého stupňa, samotná blogerka však obišla zo štvorice najhoršie. Mala vážne poškodenú tvár, krk, hornú časť tela a ruky a mala popálených až 35 percent pokožky. Třešničkovej začali horieť šaty, pomôcť sa jej snažili aj ostatní hostia. Horiacu zmes, ktorou boli youtuberkine šaty postriekané, však nedokázali dlhú dobu uhasiť. Týnu najprv previezli do jednej z klasických nemocníc, po zásahu českého konzulátu v Istanbule ju však previezli do tamojšej americkej nemocnice.

Popálená česká youtuberka Týnuš Třešňíčková ukázuje jazvy zblízka. Pre ľudí je inšpiráciou. Zdroj: Instagram

Od hrozivej udalosti ubehli už dva roky. Keď sa pozriete na Týnuš dnes, vôbec by ste nepovedali, že si prešla obrovským peklom a v nemocnici nikto netušil, ako bude po niekoľko mesačnej liečbe vyzerať. Horiacu tragédiu jej dnes pripomínajú už iba jazvy na rukách, na krku a na spodnej časti tváre. No kým dlho po tragédii svoju tvár a telo skrývala, sexi Češku to už prestalo baviť a na Instagrame začala byť rovnako aktívna, ako pred hrozivou udalosťou. A dokonca bez problémov ukazuje aj svoje jazvy.

Mohlo by vás zaujímať: