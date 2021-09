Petra Polnišová alias Barbara dostane super nápad. Spolu so Samom Trnkom pozvú profesora Sama (Tomáš Maštalír, pozn. red.) aj s Klaudiou (Gabikou Marcinkovou) na spoločné rande k nim domov. Samo sa síce chce tomu vyhnúť, no nepodarí sa mu to. Polnišová s Trnkom ich srdečne privítajú, no na sebe majú froté pyžamá a hostia sa nestačia čudovať.

Vášnivá scéna Gabiky a Tomáša v aute. Zdroj: TV MARKÍZA

„Máte so sebou pyžamá, nie?“ opýta sa ich Petra. „Ježiš, Mária, ja som im to zabudol povedať,“ chytí sa za hlavu Trnka. Ako dopadne ich stretnutie, sledujte už dnes v seriáli Pán profesor od 20.30 hod. na Markíze.

