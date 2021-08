Petra Polnišová

S Hornou Dolnou sa mi spájajú všetky tie kaskadérske kúsky, ktoré som musela robiť na vysokých podpätkoch, cesta tu ešte doteraz nie je úplne upravená. Ako som behala, pretekala sa so starostom, so Zuzkou Šebovou sme sa oblievali vedrami vody, padala som z rebríka na matrac a veľmi veľa takýchto scén. Pokiaľ to nebolo úplne nebezpečné, kaskadérske kúsky sme robili väčšinou sami. V týchto veciach sme tu všetci takí iniciatívni a chceme si ich urobiť sami. Mňa to navyše veľmi baví, keď si takto môžeme okoreniť našu hereckú prácu a vyskúšať si to.

Každý národ má svoje: Seriál Horná Dolná je príkladom lokálneho produktu, ktorý by sa nikde inde neuchytil. Stotožnia sa s ním len našinci. Zdroj: TV Markíza

Peter Sklár

Samozrejme, že si budem spomínať na ľudí, na výborný štáb aj výborných kolegov, lebo nebýva to až tak často v našej práci, že sa tu poskladali ľudia, kde chémia zafungovala absolútne. Na čo si určite budem spomínať, sú jednoznačne domáci a na to, ako si tu s nimi vytvorili priateľstvá. Chodíme sem už ako domov. Boli sme tu na svadbách aj na pohreboch. Takže tento seriál tak trošku prerástol hranice toho pracovného a prešiel aj do toho súkromného.

Roman Pomajbo

Už v začiatkoch som vedel, že to bude fungovať. Dej sa odohráva na dedine, čo je nám Slovákom veľmi blízke. Je tam farár, starosta, dve rivalky proti sebe, sem-tam zakikiríka kohút. Okrem toho je to z nášho prostredia, ľudia tomu rozumejú, takže je to určené na úspech, čo sa aj potvrdilo a sme za to všetci nesmierne vďační.

Marta Sládečková

Horná Dolná je jediný seriál, kde sa aj na pľaci aj mimo neho jednoducho zabávame. Je to také zvláštne zoskupenie ľudí, sme z rôznych divadiel či organizácií. Spolu tak prídeme na úplne iné myšlienky a je tu výborná nálada. Veľmi sa teším, že sa divákom stále páčime, lebo pre nás je to zároveň niečo medzi prácou a hobby. Byť s týmito ľuďmi a v tomto kolektíve je nesmierne príjemné. A keď už je človek náhodou unavený z celého času, ktorý tu žijeme, vďaka tomuto kolektívu to prekonávame ľahšie.

Horná Dolná je fenomén, ktorý ovládol Slovensko pred viac ako štyrmi rokmi. Zdroj: tv markíza

Juraj Šoko Tabaček

Tento projekt je pre nás akoby pobozkaný nejakou vyššou mocnosťou. Vždy to opakujem, ale je to pravda, pretože sa tu máme všetci radi a myslím si a teda aj dúfam, že je to vec, ktorá sa nám darí nejakým spôsobom prepašovať na obrazovky. Diváci to asi cítia a že to funguje už 7 rokov, je vlastne poďakovanie divákom, že sú nám stále verní a že my sa môžeme chodiť hrať do tejto krásnej obce a zažívať veci, ktoré by iní volali práca.

Matej Landl

Myslím si, že to funguje toľké roky aj práve preto, že sme spolu maximálne zohraní. Či už celý štáb alebo kolegovia herci, tak to skvele funguje. Veľakrát aj my herci prinášame nové nápady, kde v ostrej zaimprovizujeme, a keď sa to režisérovi páči, tak to tam zostáva. A keď sa celý štáb na tom smeje a zabáva, veľmi nás to teší. Je tu skutočne vynikajúca atmosféra a úžasné na tom je aj to, že mnohokrát príde hocikto zo štábu a povie, toto by si mohol urobiť takto, povedz ešte takúto vetu alebo urob tam ešte toto a fórik vymyslí člen štábu, čo je úžasné, že sú na tom bytostne zainteresovaní všetci.

V seriáli Horná-Dolná Sládečková v sebe nezaprela humor. Zdroj: TV MARKÍZA

Dana Gudabová

Hornej Dolnej želám, aby mala stále takých úžasných divákov, akých má doteraz. Niektoré deti, ktoré ma stretávajú, vedia celé texty naspamäť. Majú nahrané epizódy a púšťajú si ich stále dookola.

Michal Kubovčík

Sme tu dobrá partia. Túto prácu, prostredie a to všetko okolo toho máme tak radi, že si každý moment, ktorý sme tu, vychutnávame, pretože všetci sme to zažili, že sa dlhšiu chvíľu nenakrúcalo a už sme si začali navzájom chýbať, rovnako aj práca. Takže sa tešíme z toho, že môžeme stále robiť a že sme stále spolu. V dedine nie je miesto, kde by som neležal alebo nepadal. Veľa z tých pádov bolo naozaj. Niečo bolo do žinenky, niečo reálne natvrdo a niečo aj bolelo. Boli aj modriny či odreniny, ale zlomené našťastie nič. To však postava má v scenári.

Mohlo by vás zaujímať: