Vo filme Babylon, ktorý momentálne prišiel do kín, podávajú famózne herecké výkony Brad Pitt, Diego Calva aj Margot Robbie. Fanúšikovia režiséra Damiena Chazelleho dostanú za tri hodiny hotový umelecký zážitok so všetkým, čo k tomu patrí. Celý dej sa točí okolo zlatej éry Hollywoodu v 20. rokoch minulého storočia. V časoch, keď kinám kraľovali nemé filmy. Po nástupe zvuku sa však pre mnohé zvučné mená kariéra odrazu skončila. Keď totiž ľudia v kinách začuli hlasy niektorých svojich dovtedy obľúbených hviezd nemého filmu, spustili obrovský smiech. A bolo vybavené… Ktorí slávni herci doplatili na technickú vymoženosť zvuku aj v skutočnosti?

Film Babylon Zdroj: čsfd

Písal sa rok 1927. V newyorskom Warner‘s Theatre si návštevníci vychutnávali premiéru filmu Jazzový spevák. Odrazu celú sálu dostalo do vytrženia len pár slov. „Say, Ma, listen to this...“ (Mami, vypočuj si toto...) Vyslovil ich herec Al Jolson a nebolo by na tom možno nič zvláštne, keby sa neozval zo strieborného plátna. Filmová postava totiž vôbec prvý raz v histórii prehovorila. Už to neboli len titulky s dialógmi, ktorými dovtedy prerušovali jednotlivé zábery nemých filmov, ľudia odrazu počuli skutočný hlas. V tej chvíli sa zrodil zvukový film. A na ten doplatilo mnoho hviezd nemého filmu.

Jazzovýspevák- Al Jolson v tomto filme v roku 1927 prvýkrát prehovoril. Zdroj: čsfd

Jednou z prvých obetí zvuku sa stal John Gilbert, častý filmový partner Grety Garbo. Jeho kariéra sa skončila potom, ako diváci z plátna začuli jeho piskľavý hlas a vybuchli do búrlivého smiechu. Ďalšou na odstrel bola herečka Pola Negri, po matke Poľka a po otcovi Slovenka, ktorá očarila Ameriku. Vlastným menom sa volala Barbara Apolonia Chalupec. Narodila sa v roku 1897 v poľskom Lipne. Jej otec Juraj Chalupec pochádzal zo slovenskej obce Nesluša, pracoval ako drotár. Matka Eleonora Kielczewská bola Poľka zo schudobnenej šľachtickej rodiny. V nemej ére účinkovala bezmála v päťdesiatich filmoch, veľakrát v hlavnej úlohe a dobyla Ameriku, pri nohách jej ležal aj slávny Charlie Chaplin. Po nástupe zvuku však začala jej kariéra v Amerike upadať. Divákom sa nepáčil jej nízky, chrapľavý hlas a vyrušoval ich východoeurópsky prízvuk. Hollywood už Pole nemal čo ponúknuť, a tak sa vrátila do Nemecka, kde – ako obľúbenkyňa Adolfa Hitlera – natočila ešte šesť filmov. Po opätovnom príchode do USA si vo filme zahrala už iba dvakrát, v roku 1943 a potom až o dvadsať rokov neskôr v snímke The Moon-Spinners. Zvyšok života strávila ako obchodníčka s realitami.

Pola Negri. Zdroj: Pinterest

Najväčšou hviezdou nemého filmu bola Mary Pickfordová. V dvadsiatych rokoch nebolo v Amerike populárnejšej herečky. Ako prvá žena v Hollywoode sa stala milionárkou a práve vďaka nej sa zrodil kult filmových hviezd. „Pridať zvuk do filmu je ako narúžovať milónsku Venušu,“ vyhlasovala. Komédia Skrotenie zlej ženy, v ktorej hrala so svojím vtedajším manželom Douglasom Fairbanksom, sa však skončila fiaskom. Z filmového plátna sa tak stiahla. Venovala sa produkcii, obchodom a neskôr charite. Na zvuk doplatil aj spomínaný Douglas Fairbanks. Bol úspešným a obdivovaným Zorrom pomstiteľom, Robinom Hoodom alebo d‘Artagnanom. To všetko v nemej ére. Zvukové filmy, v ktorých hral, boli prepadákmi. „Nie je nič pokorujúcejšie, ako byť už len niekým, kto kedysi niečím bol,“ posťažoval sa v roku 1939 krátko pred svojou smrťou.

Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, D.W. Griffith, Mary Pickford Zdroj: Profimedia

Príchodom zvuku utrpeli aj filmoví komici. Ich gagy zrazu neboli také úderné a v mnohých prípadoch ich zatienili vtipné dialógy. Jedným z najväčších nepriateľov zvuku bol Charlie Chaplin. „Môj tulák nemôže rozprávať. Len čo by prehovoril, prestali by mu mnohí ľudia rozumieť,“ tvrdil Chaplin, ktorý napriek zvukovému boomu naďalej vyrábal nemé filmy. Vo filme Moderná doba, ktorý dokončil v roku 1936, sa už síce objavili zvukové efekty, Chaplin v ňom však (s výnimkou záverečnej piesne) za celý čas nepovedal ani slovo. Týmto akoby symbolicky uzavrel nemú éru a zároveň sa rozlúčil so svojím tulákom. Prvým Chaplinovým zvukovým filmom bol až Diktátor, satira na Hitlera a nacizmus, ktorý predstavil v roku 1940.