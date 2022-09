Nová Farma 14 je úplne iná ako tie predošlé. Moderátor Marek Fašiang bude prítomný len na dueloch a všetko ostatné so súťažiacimi rieši Alica – umelá inteligencia. Tá na začiatku dala piatim farmárom imunitu. A to za to, že im spomedzi všetkých vyšlo najvyššie IQ.

Pre všetkých však bolo najväčším prekvapením, že medzi piatimi najinteligentnejšími farmármi bola aj pojašená 18-ročná Giuliana. Tá sa totiž od začiatku prezentuje tak, akoby nevedela narátať ani do päť. Hneď počas prvého večera sa poriadne ožrala, vulgárne nadávala a pri rúbaní dreva si sama na hlavu hodila poleno. Ani diváci veľmi neveria, že práve ona má také vysoké IQ. „Má sa čím pochváliť? No jedine dekoltom, rozumom a tým údajným IQ 130 asi ťažko,” napísal divák Joey. „Keď je toto jeden z najinteligentnejších ľudí na planéte, tak potom sa svet rúti do záhuby rýchlosťou svetla…” pridala sa Jarmila. „Mňa by zaujímalo, ako sa dostala k tým 2 % najinteligentnejším ľuďom na Farme,” zamýšľajú sa diváci.

Giuliana bola tak opitá, že namiesto trička si cez hlavu obliekala tepláky. Zdroj: tv markíza

Z Giuliany si uťahovali aj komici Jakub Zitron Ťapák a Tomy Kotty v relácii Farma Xtra. Tí sa bavili na jej opitých hláškach. ,,Čo keď sa v noci poštím? Hovorím si, kámo, ja by som sa najradšej postavil v noci, ošťal ju a ráno to zvalil na ňu" rehotal sa Zitron, ktorý tiež spochybnil jej IQ. ,,Ja sa cítim tak dobre, keď jej vyšlo IQ viac ako 130 a robí toto, viem, že aj ja na to mám," mal záchvat smiechu, keď komentoval to, že v ožratom stave si namiesto trička cez hlavu naťahovala tepláky.

Giuliana si ublížila polenom. Zdroj: tv joj

Zitron a Tomy neveriacky krútili hlavou aj v momente, keď si sama ublížila polenom, ktoré jej spadlo na hlavu. ,,IQ 130 a prvá otázka, ktorú sa opýtala zdravoťáka bolo, že či jej tam budú rásť vlasy. To by som neprežila," bavil sa Kotty. ,,Zdravotníčka, keď prišla a Giuliana niečo rozprávala, mám pocit, že chcel zašiť niečo iné. Giuliana je človek, ktorý rozpráva strašne veľa a nemá to žiadny zmysel, žiadnu informáciu ti nepodá a je to veľmi otravné. Alica mala jemný skrat," zhodnotil Zitron. ,,Ak robili IQ testy, tak to boli omaľovánky. Prisahám, že jej doniesli Gumkáčov, to vyfarbila a že... super, 130! A jediná podmienka bola, aby nevyšla za čiaru," bavil sa Zitron. Ďalšiu časť Farmy si pozrite dnes večer na Markíze.



Prečítajte si tiež: