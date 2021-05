Justin Topoľský bol spoločenský typ a na akciách bol pečený-varený. Všade, kde sa objavil, bol neprehliadnuteľný vďaka svojim extravagantným outfitom. Tesne pred smrťou natočil gurmánsku reláciu, kde poskytol rozhovor o tom, ako ho trápi toto korona obdobie. Paradoxne pár dní nato ho tento vírus lapil a s najväčšou pravdepodobnosťou mu i dopomohol k jeho náhlej smrti.

Posledná rozlúčka s Justinom Topoľským a jeho mamou Vierou na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni. Zdroj: EMIL VAŠKO

Rodina si s pohrebom dávala načas aj pre pandémiu covidu. Topoľský sa však konečne, viac ako 4 mesiace od smrti, v piatok 30. apríla dočkal poslednej rozlúčky. Tá sa konala na cintoríne v Bratislave a okrem rodiny si ju nedalo ujsť ani množstvo Justinových kamarátov. Tých sa v smútočnej sále zišlo až okolo 50. Obrad, na ktorom sa jeho blízki a priatelia rozlúčili aj s jeho mamou Vierou, ktorá zomrela 2. marca tohto roku, trval približne pol hodiny.

Po jeho konci sa všetci premiestnili k miestu ich posledného odpočinku, kde boli do hrobu uložené urny s ich pozostatkami. Rozlúčku si nedali ujsť ani Topoľského kamarátka Michaela Conzarová, Lelkesova exmanželka Darina či módna návrhárka Rebecca Justh. Tá pre nápaditý outfit vytŕčala z davu. Na hlave mala klobúk a pod kabátikom krikľavý zelený rolák, ku ktorému si zladila aj lesklé topánky so zelenou aplikáciou. Do očí však bila jej kabelka v tvare lebky. „Kabelka je trošku viac extravagantná a možno morbídna, ale dopredu som plánovala, že si ju vezmem na Justinovu rozlúčku. On mal rád výstredné veci a určite by sa mu páčila,” prezradila nám Rebecca. Nuž, proti gustu žiaden dišputát...