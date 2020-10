Pred pár dňami zasiahla českú umeleckú obec smutná správa, keď zomrela herečka, čarodejnica z kultovej Arabely Jana Andresíková (†79). Dnes sa s ňou od 9.30 naposledy lúči najbližšia rodina. Pre pandémiu koronavírusu mohlo prísť do siene iba 10 ľudí.

Kým Jana Andresíková (†79) naposledy v pondelok vydýchla, trávila posledné mesiace života v sanatóriu a zbavená svojprávnosti. Súdu o dom, z ktorého ju údajne vysťahovala rodina, už sa čarodejnica z Arabely nedočkala. Za nesvojprávnu bola kolegyňa Rumburaka vyhlásená v apríli tohto roku. Herečka trpela Alzheimerovou chorobou a v poslednej dobe sa jej zhoršoval stav. Návrh na zbavenie svojprávnosti mala podať dcéra Miša. Spory v rodine vznikli hlavne kvôli vile na Mělnicku. Andresíková tvrdila, že ju pod nepravdivou zámienkou predala vnukovi výrazne pod cenu a ten ju potom donútil presťahovať sa.

Jana Andresíková ako čarodejnica z Arabely. Zdroj: archív

„Vnuk sa nechcel s manželkou o babičku starať. Odsťahovali ju do garzónky s jedným oknom, kde mala ešte väčšie depresie a odkiaľ chcela odísť. Preto ju dali do sanatória,” tvrdí jeden z herečkiných kamarátov. Súd o určení vlastníctva domu mal probehnúť 3. novembra. Rodinný rozpor nakoniec vyriešil sám život. Herečka podľahla ťažkému zápaľu pľúc po tom, čo ju napadol Covid-19. Chorobe predchádzala vážna operácia, keď si hviezda dabingu v máji zlomila nohu v krčku. „Vďaka rehabilitácii sa jej stav zlepšoval, lenže napadnutie koronavírusom všetko zmenilo,“uviedla pre český Blesk jej dcéra Miša. Zápaľ pľúc potom už oslabený organizmus nezvládol a týžden po prevoze do nemocnice herečka zomrela. Rodina jej dáva posledné zbohom od 9.30 hod.