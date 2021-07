Milan Lasica sa dávnejšie vyjadril, že viac ako zatvorené divadlá mu prekážalo, že nemohol chodiť do kaviarne na milovanú kávičku. Medzi jeho obľúbenú patrila elegantná kaviareň v hoteli pri nábreží Dunaja, kam pravidelne ráno chodil a z domu to mal peši veľmi blízko. Aj po jeho smrti na neho v pondelok ráno čakal na stole jeho obľúbený nápoj. Kávu si však už nevychutnal. Pri šálke bola položená jeho fotka, horiaca sviečka a kartička s nápisom reserved.

„Mám slzy v očiach od rána, keď sa pozriem na ten stôl. V akýchkoľvek horúčavách prišiel, zastavil sa, hľadal ma pohľadom a vždy mi povedal: Sonička, no moje kapučínko, dobre? Aj keď pán doktor by nebol nadšený, no dám si len jedno. Je to neskutočný pocit, že si tam už nesadne. Už nebude na mňa kývať peňaženkou. Skoro ako Vrchní, prchni!. Vždy sedel pri tom istom stole. Aj keď dával rozhovory, vždy tam. Videl, kto okolo prechádza a mal tam pokoj. Sedel chrbtom k televízoru a čítal si noviny,” prezradila nám smutne čašníčka Soňa.

Na snímke spomienka na zosnulého herca Milana Lasicu pred budovou Štúdia L+S. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Chodieval aj počas korony. Prišla som za ním, že čo si dá a on na mňa pozrel a povedal mi, že nevie. Tak ako to vedel povedať len on. Mala som tu milión ľudí, ale pri ňom som sa vždy zastavil a spomalila. Bol geniálny. Naposledy tu bol minulý týždeň v piatok a ešte sa pýtal, či tu v pondelok budem. No už som ho nestihla,” dodala. Sviečky, kvety či kondolenčná kniha sú aj pred vchodom do Štúdia L+S, kde umelec v nedeľu večer zomrel.

