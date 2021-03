Keďže Tereza chcela schudnúť do svadobných šiat, ozvala sa fitness trénerovi, ktorý jej pomáhal s cvičením a docielením krajšej postavy. V tom čase sa na svoj veľký deň pripravoval aj Bratislavčan Martin. . ,,Neviem sa dočkať toho, ako uvidím, ako už ku mne kráča. Našli ju,” nevedel sa už dočkať svojho veľkého dňa.

Pôvodne si mala zobrať Martina. Zdroj: tv markíza

Do sociálneho experimentu sa však v tom čase prihlásil nový adept. 29-ročný Čech Milan. Ten Milan, ktorý pomáhal Tereze s cvičením. A ako ju postupne spoznával, bezhlavo sa do nej zamiloval. Rozhodol sa preto, že skúsi osud zvrátiť. ,,Chcem Terezu. Ja som z nej fakt hotový. Nesmierne mi prirástla k srdcu. A preto som tu, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, aby som pri tom oltári bol s ňou ja,” vysvetlil Diane Fabiánovej, jednej z expertiek tejto šou.

Po dlhom zvažovaní sa trojica expertov nakoniec rozhodla, že pred oltárom bude stáť s Terezou práve Milan. No a Martinovi sa vybrali oznámiť smutnú správu. A ten z toho nadšený rozhodne nebol… ,,To som nečakal, že mi poviete,” zareagoval. Diváci sa po tejto časti rozdelili na dva tábory. Jedna časť sa nad romantickým gestom Čecha Milana rozplývala, tá druhá skupina to zobrala ako obrovský podraz na prvého ženícha Martina.

Fitnesák Milan sa do Terezy bezhlavo zaľúbil počas toho, ako jej pomáhal schudnúť. Zdroj: tv markíza

,,Podľa mňa to bolo nefér. Ak sa niečo sľúbi, malo by to tak ostať!" napísala diváčka Janka. ,,Tomu Martinovi mali vybrať novú adeptku," alebo ,,Toho Martina mi bolo veľmi ľúto," reagovali diváci. ,,Tá Tereza sa dvakrát nadšene netvárila, keď toho Milana zbadala. Také to bolo celé zvláštne," ozvali sa ďalší fanúšikovia šou.

,,Ja im to veľmi prajem, nech sú šťastní, keď už Milan tam išiel iba kvôli Tereze, tak je to potom od neho silné," zneli zas reakcie tých, ktorí Milanovi fandili. A čo na rozhodnutie trojice expertov hovoríte vy? Fandili ste Milanovi?

Anketa Kto vám bol viac sympatický? Martin. Bolo to voči nemu nefér. 47% Milan. Bolo to od neho veľmi romantické. 53% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný