Dlhoroční partneri Nela s Filipom, ktorí spoločne bývajú v dome v Ivanke pri Dunaji, už dlhší čas pokukovali po niečo väčšom a novom a na celkom inej adrese. Preto sa rozhodli kúpiť obrovský starší dom priamo pod hradným kopcom. Cena podobnej nehnuteľnosti sa v tejto lukratívnej časti pohybuje podľa realitného makléra v rozmedzí 600- až 900-tisíc eur. Ako sme písali ešte minulý rok, ide o starší dom, ktorý si bude vyžadovať veľké rekonštrukčné práce, a teda aj ďalšie financie. „Dom sme hľadali zhruba tri roky. Chceli sme byť viac v centre Bratislavy pre dochádzanie do práce a škôl. Čaká nás však ešte dlhá rekonštrukcia,“ prezradila nám vtedy Pocisková.

Spomínaná lokalita je naozaj vychýrená a rodinka bude mať aj zaujímavých susedov. Najbližšie to budú mať k Filipovým rodičom, ktorí bývajú len kúsok. Neďaleko má dom aj syn bývalého prezidenta Gašparoviča Ivan a nachádza sa tam aj nehnuteľnosť herečky Sone Valentovej. Štvorčlenná rodinka sa však do tohto domu veľmi nehrnie. Za 8 mesiacov, odkedy ho kúpili, stihla iba pokosiť zarastené okolie a odstrániť burinu.

Dvojica aktuálne býva v Ivanke pri Dunaji. Zdroj: archív

„Sťahovanie je otázka ešte pár rokov. Potom sa tam však radi presťahujeme,“ prezradila nám najnovšie Nela. „Chceli sme mať lepší prístup do práce, aj kvôli deťom a ich škole a krúžkom. Celé sa to však bude prestavovať. Len stavebné povolenie nám trvalo rok. Celé je to otázka rokov budúcich, kým sa nám to podarí dať celé do poriadku. My sme veľmi spokojní s výberom domu. Najmä preto, že máme bližšie k svokrovcom a aj k mojim rodičom. A celkovo to je lepšie z praktického hľadiska,“ pokračovala Pocisková, ktorej bude potom za ich terajším domom smutno.

„Mne sa dobre býva aj v Ivanke pri Dunaji, je to taká polodedina, kde je v podstate všetko. No čo sa týka tej zápchy a ciest, tak to sú hodiny strávené v aute a zbytočne. Priznám sa však, že ja nie som mestský typ,“ dodala na záver.

