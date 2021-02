Nela Pocisková čoraz viac odhaľuje svoj život mimo televízie a kamier. Možno ju ktomu "prinútila" ešte minuloročná karanténa, keď bola nonstop s rodinkou, snúbencom Filipom Tůmom a deťmi Hektorom a dcérou Liliankou. Tie síce do tváričky zatiaľ verejne neukázala, no fotkami či krátkymi videami sa chváli jedna radosť. A tie strieda fotkami z domu, či záhrady. Nedávno sa opäť vrátila do svojho detstva a po návšteve rodičov sa pochválila niečím poriadne originálnym.

Nela Pocisková Zdroj: Instagram.com/pociskova.nela

Tá skutočne zachytáva pohľad do jej detskej izby. No, ak by ste čakali ružové farby alebo kopu hračiek, či typické detské skrine a stôl, ste na veľkom omyle. Na fotkeách vidno štýlový dobový nábytok, pohovku, zrkadlo na stene a v prvom momente máte pocit, akoby ste sa pozerali na fotku izby z nejakého zámku.

"Tu som prežila kus svojho života. Vždy, keď sa vrátim do svojej detskej , teda asi skôr tínedžerskej, už som nebola až taká maličká, nebolo to až tak dávno, keď nám to mamina zariadila, keď som začala dospievať, obidve sme mali veľmi radi provance. Cítim také veľké emócie a nostalgiu. A dodnes sa v tej izbe cítim ako princezná. Ďakujem maminke za jej cit pre vkus a dokonalosť," napísala dojatá Pocisková k fotkám. Takouto detskou izbou sa skutočne môže pochváliť asi iba málokto...

Prečítajte si tiež: