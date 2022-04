Explaymate Eva Cifrová (39) prijala pozvanie do markizáckeho Telerána, kde si zaspomínala na stretnutie s legendou sexu Hughom Hefnerom († 91).

Eva kedysi mala tú česť osobne sa stretnúť s kráľom sexi „zajačikov” Hefnerom v jeho vile v Beverly Hills. „Bolo to veľmi príjemné. Veľa ľudí si myslelo, že tam zažijem nejakú divočinu, čo vôbec nie je pravda. Zažila som tam presne tú opačnú stranu. Hugh už vtedy mal dosť rokov, bol to ustálený muž. Zažila som tam pokoj. Bolo nás asi deväť dievčat, ktoré vybrali z celého sveta. Na fotenie prišiel len preto, že ho zavolali odfotiť sa s nami a potom odišiel. Bol zavretý vo svojej vile, chcel mať pokoj. K nám sa správal veľmi úctivo a milo, čo ma prekvapilo. Neustále sa nás pýtal, či niečo nepotrebujeme, že kuchár nám urobí jedlo, aké len chceme. Potom sa zase vytratil a trávil čas s kamarátmi v jeho veku. Ja som s ním bola aj v reštaurácii. Bol naozaj veľmi milý, úctivý, neverila som vlastným očiam,” prezradila Cifrová s tým, že najprv sa bála, čo ju u neho bude čakať. „Človek by si povedal, že bohvie aké orgie sa tam dejú,” doplnila ju Kvetka. "Áno, ale realita bola úplne iná," dodala.

