Život Evy Cifrovej sa radikálne zmenil a aktuálne sa točí predovšetkým okolo jej tehotenstva. S dlhoročným partnerom Lukášom sa pripravujú na príchod dieťatka, po ktorom tak veľmi túžili. Dvojica to skúšala prirodzenou cestou, no osud im to nedoprial, a tak sa rozhodli pre umelé oplodnenie. S radostnou novinkou sa sexi blondínka podelila rovno na Štedrý deň minulého roku.

„Najprv sme si mysleli, že to pôjde prirodzene, ale potom sme zistili, že tam máme menšiu prekážku. Bolo úžasné, že sa nám to podarilo na prvý pokus. Mala som šťastie, že som to ľahko a bez problémov zvládala,“ prezradila nám pred niekoľkými mesiacmi.

Na tejto fotke vidno, že Evka už má mini bruško. Aktuálne je v druhom trimestri. Zdroj: Instagram

S tehotenským bruškom sa niekoľkokrát ukázala už aj na verejnosti, naposledy na maratóne módnych prehliadok na Bratislavských módnych dňoch. Budúca mamička sa nedávno pochválila fotkami detskej izbičky, ktorú už starostlivo chystá pre nového člena rodiny.

Prečítajte si tiež: