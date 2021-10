Skúsená kuchárka Helena nič nechcela nechať na náhodu a na svoj večer sa poriadne pripravila. No už pri príchode jej Eva a Nikola poriadne naložili. „Fuj, to smrdí ako na cintoríne alebo na pohrebe,“ reagovala Eva a potom sa pustila do predjedla.

Súťažiaca Eva a Gabo. Zdroj: tv joj

„Skôr ako na Železnej studienke, keď si opekáte,“ pokračovala Nikola. Obe sa pritom tvárili znechutene. Samotnú Helenu to poriadne zaskočilo. „Jedlo prirovnávať k smradu na cintoríne? No neviem, možno to boli Evine ponožky,“ komentovala situáciu Helena.