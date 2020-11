Zuzana Plačková (29) šokovala celé Slovensko. Aby sa v zrkadle konečne páčila sama sebe a vyzerala ako klon ruských preplastikovaných krások, u vychýreného ukrajinského chirurga si dala kompletne prerobiť tvár a zaplatila za to 33-tisíc eur. Následne odletela súkromným tryskáčom do Turecka. Viacerí si však všimli aj niečo celkom iné.

„Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnali a spriechodnili prepážky, lebo ma to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, nasledovalo rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom,“ priznala. Keď následne zverejnila fotku, všetkých totálne odrovnala. Z Plačkovej je úplne iná osoba. Plastický chirurg ju odviezol na letisko a súkromným lietadlom s manželom Reném odleteli do Turecka.

Zuzana Plačková si na Ukrajine dala prerobiť celú tvár. Zdroj: Instagram Z. P.



Luxusným transportom sa, samozrejme, hneď pochválila. Viacerí však nekomentovali jej novú tvár, ale niečo celkom iné. ,,To je pyžamo?“ opýtala sa jej sledovateľka a podráždená Zuza jej to nedarovala: ,,Áno, Louis Vuitton za 3 000 eur!“,,Pozri, chápem, že sú to drahé handry, ale fakt to vyzerá ako pyžamo. Peniaze a luxus nie sú všetko a nie vždy to, čo je drahé, má zmysel,“odpísala jej neznáma žena.