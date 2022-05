Podnikateľka a influencerka Zuzana Plačková (30) sa už onedlho stane prvýkrát mamou. Pred pôrodom ešte stihla dovolenku v Turecku, kde zároveň oslávila zrušenie jej nedávneho obvinenia. To ešte netušila, aké problémy bude mať po prílete na viedenské letisko.

Zuzana Plačková si niekoľko dní užívala v luxusnom rezorte v Turecku, kde ale tentokrát nedovolenkovala s manželom Reném, ale s kamarátom Denisom. Pred odletom sa už tešila domov, aj na muža, no to ešte netušila, čo ju bude čakať po prílete na viedenské letisko. Influencerku totiž zadržala colná kontrola. Dôvod vás možno prekvapí. Do očí im padli hriešne drahé zlaté šperky.

Zuzanu Plačkovú zadržali na viedenskom letisku. Dodatočne musí preukázať doklady o zakúpení hriešne drahých zlatých šperkov. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

"Samozrejme, ako inak, ideme z Turecka a na colnej kontrole nikoho nezastavili, iba mňa. A tentokrát kvôli zlatu, kvôli mojim Cartier náramkom. Vypisujú mi tu papiere. Musím im všetky moje doklady, čo som kúpila náramky vo Viedni, poslať. Tak toto som ešte nezažila," prekvapila Plačková vo videu v nedeľu, keď sa s týmto nemilým problémom hneď zverila fanúšikom na sociálnej sieti.

"Že vraj to tak je, že si človek má odfotiť faktúry do telefónu, aby ste sa tým preukázali, keď je treba. Ešte šťastie, že som to naozaj nakupovala vo Viedni a že tie doklady mám," dodala Zuza.

Jún 2020: Plačková si dopriala ako predčasný darček k narodeninám šperky v hodnote 29-tisíc eur. Zdroj: Instagram Z. P.