Zuzana Plačková sa už nevie dočkať, kedy sa so synčekom dostanú domov. Na izbe si kráti čas aj tým, že odpovedá na zvedavé otázky fanúšikov. A viacerí neustále riešia aj to, prečo nekojí. ,,Ešte sa vyjadrím, že prečo nekojím. Vyjadrím sa prvý a poslednýkrát. Nekojím z toho dôvodu, že pred niekoľkými rokmi mi boli na 80 % odobraté prsné žľazy zo zdravotných dôvodov a tých 20 % by nás nijako nezachránilo. Vlastné mlieko sa mi netvorí, ani náznak tam nie je toho, že by som nejaké mlieko mala mať, takže nebudeme to nijako zveličovať a dúfam, že to chápete. Sme na umelom mlieku a je všetko v poriadku. Dieťa je zdravé, čo je najpodstatnejšie, takže dúfam, že už túto tému nebudem musieť otvárať," prihovorila sa všetkým.

Zuzana Plačková vysvetlila, prečo nekojí. Zdroj: Instagram queen.plackova

Skalných fanúšikov však zásobuje aj videami, na ktorých je jej milovaný synček. Toho od narodenia obliekajú do poriadne štýlových kúskov. Najprv mal na sebe rozkošné dupačky značky Moschino a neskôr zverejnila aj zábery, na ktorých má čiapočku Dior a bodyčko Dolce & Gabbana.