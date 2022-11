Zuzana Plačková (31) je známa vášňou pre cestovanie. A tak už doslova odratúvala od pôrodu, kedy môže letieť. S rodinkou si to namierila do Dubaja.

Plačková si opäť konečne zbalila kufre a súkromným lietadlom odletela do Dubaja. Pre jej malého syna tak ide o prvú dovolenku pri mori. „Prvé kúpkanie v mori! Miluje vodu! Vždy, keď ho doma kúpeme, sa vytešuje, a tak som nepochybovala ani o tom, že v mori by sa netešil,” zverila sa Plačková na Facebooku a priložila aj fotky z prvého kúpania jej synčeka. Ten si tak užíva more v extra útlom veku. Zuzana totiž rodila presne pred dvoma mesiacmi.

Zuzana Plačková musela so synčekom nedávno do nemocnice. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková