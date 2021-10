Zuzana Plačková a jej manžel René prežili nedávno rozhodne najhoršie obdobie svojho života. Tri noci strávili v CPZ v Pezinku. Sudca nakoniec rozhodol, že do väzby nepôjdu a budú naďalej vyšetrovaní na slobode. Krátko na to sa presťahovali do ich nového domu a kúpili si nového miláčika, mini prasiatko.

Zuzana a René si kúpili gottingenské miniprasiatko, z ktorého sa náramne tešia. ,,No... Takže prvé prasiatko máme, volá sa Tinky a ešte chceme jedno, samičku Lalinku. Vždy sme si s Reném hovorili, že keď sa budeme sťahovať do domu, tak budeme mať prasiatka. Tak úplne sa teškáme teraz. Strašne si to užívame. A je fakt inteligentné. Normálne chodí cikať a kakať na plienku, má svoj pelech, kde spinká. A toto je vlastne to prasiatko, čo ostane maličké," pochválila sa nedávno fanúšikom na sociálnej sieti.

Zuzana Plačková na letisku. S manželom Reném odleteli do Dubaja. Zdroj: Instagram rene.rendy

A keďže manželia v nedeľu odleteli na dovolenku do Dubaja, Zuzana prasiatko zverila na týždeň svojej kamarátke. A keďže Plačková s Reném milujú okázalý luxus, doprajú ho aj svojmu miláčikovi Tinkymu. Zuzana sa totiž pochválila novou prepravnou taškou pre zvieratká. Kým majitelia zvieratiek vozia svojich štvornohých kamarátov v obyčajných klietkach alebo prepravných taškách za pár desiatok eur, kráľovná slovenského Instagramu preváža svoje prasiatko v prepravnej taške od Louis Vuitton, ktorá stojí okolo 2600 eur! Jej prasiatko si tak doslova žije ako prasa v žite.

