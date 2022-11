„A tu sa stavia môj sen, môj najväčší sen! Zajtra sa tam idem cez deň pozrieť aj dovnútra! Milujem! Tu budem tráviť svoj život. Presne tu, ľudia moji. No, ale ešte si počkáme,” zverila sa Plačková na Instagrame a zverejnila aj krátke video, ktoré zachytáva veľkú rozostavanú budovu, kde si podnikateľka a influencerka kúpila spomínaný byt. Kto si však myslí, že bude mať výhľad priamo na more, je na veľkom omyle.

Zuzana Plačková si užíva dovolenku v Dubaji. Prvýkrát je pri mori aj so synom Dionom (2 mes). Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

,,Teraz to vyzerá takto, ale za päť rokov vám pridám rovnaký výhľad a bude to úplne iné. Tu sa nonstop buduje a z okna sa budeme dívať priamo na nové obchodné centrum - najvyššiu budovu sveta," povedala fanúšikom a na mysli mala Jeddah Tower. Tá sa bude nachádzať tiež v Dubaji a má byť vysoká až do 1 400 metrov. Výška však zostane v utajení až do dostavania mrakodrapu, ako to bolo aj so samotnou Burj Khalifa. V okolí nového bytu Plačkovej to bude zaváňať obrovským luxusom, pretože okolo novej najvyššej budovy sa budujú aj umelé jazierka. ,,Krajina plná možností. Tu sa nikto nemusí báť, je tu nulová kriminalita a výborne školy pre detská," vysvetlila Zuzana, prečo si vybrala za svoj druhý domov práve Dubaj. Ich nové hniezdočko lásky bude hotové už budúci rok. ,,My sme ho kúpili už dávnejšie, budúci rok bude hotový už," objasnila ďalej s tým, že budú bývať na 25. poschodí.

