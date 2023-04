Keďže má doma kráľovnú, musí sa o seba poriadne starať. Nie je žiadnym tajomstvom, že Zuzka Strausz Plačková holduje plastickým operáciám. Pre tentokrát sa však nechal vylepšiť aj jej manžel René, ktorého dlhšiu dobu trápila problémová partia na tvári. ,,Idem na plastický zákrok, túto osembradu si idem dať preč, lebo proste tým trpím celý život,“ informoval svojich fanúšikov.

René pozdravil fanúšikov hneď po prebudení. Okrem brady si nechal upraviť aj prsia. Zdroj: Instagram @rene.rendy

Od zákroku ubehli už dva týždne a René sa konečne ukázal výsledok svojho utrpenia. "Výsledok je super, ale stále to mám opuchnuté. Za mesiac uvidíme poriadny výsledok, finálny. Ale určite tam mám už zmenu. Mal som tam lalok, teraz je to lepšie," ukázal svojim fanúšikom bradu bez obväzov a dodal: "Boli to najlepšie investované peniaze zatiaľ. Do mňa!" Nakoniec zanechal odkaz ľuďom, ktorí mu neustále písali, že vyzerá ako "prasa": "Práve preto som si to dal preč. Je to moje telo a môžem si sním robiť čo len ja chcem!"

