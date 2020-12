Plačková po nedávnom zmenšení pier znova vyhľadala estetickú kliniku. „Pýtate sa ma, čo pery. Mám to extrémne opuchnuté. Takže musím počkať pár dní, kým to odpuchne. Dali sme 1,4. Tie, čo sa vyznáte, tak viete, že to vôbec nie je veľa, len mi to opuchlo, ale inak mi urobili nádherný tvar. Len treba počkať, kým mi to odpuchne,” zverila sa Plačková vo videu. Zuza, ktorá bola v októbri na prerábke tváre, kde jej vrátili pery do pôvodnej veľkosti, tak dlho bez zásahu nezostala.

Október 2020: Zuza Plačková po plastike tváre, ktorú podstúpila v Kyjeve za 33-tisíc eur. Zdroj: Instagram