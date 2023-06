Plačkovú sme pred pár dňami stretli na premiére fantasy seriálu Vedma, ktorý diváci Voyo môžu pozerať už od 16. júna 2023. „Veľmi som sa tešila na Vedmu. Vždy keď prídem po celom dni domov, keď pracujem a malý mi zaspí, milujem si urobiť taký svoj pokoj a pustiť si seriál a zapozerať sa a prísť na iné myšlienky. Dosť mi to popri tom všetkom, čo robím, ventiluje hlavu,“ zverila sa nám Plačková. Tá je momentálne extrémne vyťažená, keď vo veľkom rozbieha biznis. Nedávno otvorila prevádzku v novom nákupnom centre.

Plačkovej manžel s ich synom Dionom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cr3LM-EN8KX/

"Ja ani sama neviem, ako to všetko stíham. Zistila som asi, že mám nejakú psychickú poruchu a stále musím byť pod určitým tlakom. Nedávno som otvorila novú kaviareň a obchod v novom nákupnom centre. A chystám ďalšiu kaviareň v nákupnom centre, kde som odkúpila jeden priestor. A plánujem otvoriť obchod s mojou kozmetikou, tiež v nákupnom centre. Milujem robiť, som asi vorkoholik, mám to rada, napĺňa ma to, tak to robím,“ povedala Zuzana, ktorej synčeka cez deň varuje jej milovaná mama. „Mamina nechala svoju robotu a žije s nami, pomáha mi, aj v práci, aj vo všetkom. Som veľmi rada, že je pri nás,“ netajila sa.

Zuzana vážila pred pôrodom 107 kíl, takto vyzerá 7 mesiacov po. Zdroj: instagram/Zuzana Plačková

Plačková je spokojná, ako úspešne rozbehla podnikanie. „Mojim prevádzkam sa darí, dokonca tá nová má neskutočne brutálne recenzie, čo ma veľmi teší, lebo sme tam rozšírili sortiment aj o jedlo. Aj kozmetický salón sa rozbehol,“ teší sa. Okrem úspechu z práce si však užíva aj syna, ktorý na jeseň oslávi jeden rok.

„Dionko mal 9 mesiacov, strašne to letí, je to už veľkáč! Rastie vám to pred očami, až mi je veľmi ľúto, ako to všetko uteká. Keď vidím, koľko už má zubov – a teraz sa už naučil ťap-ťap-ťapušky – úplne sa nad tým rozplývam,“ porozprávala nadšene. „René je úžasný otec, možno občas až príliš starostlivý. Až mu niekedy povieme, že preboha! Niekde malého na chvíľu necháme a on hneď povie, ježiši, to nemôžete, on si ublíži! Niekedy to prepaľuje, ale je to úžasný otec! Vie aj prebaliť, nemá s tým žiadny problém, i keď sa dušoval, ešte keď som bola tehotná, že to určite nebude robiť. No nemá s tým žiadny problém,“ priznala Zuza s tým, že Dionkovi už plánujú súrodenca. „Súrodenca chystáme, no musím sa trošku upokojiť. Všetko, čo plánujem otvoriť, nech sa otvorí, poriadne zabehne a azda potom v novom roku, uvidíme,“ dodala.

