Zuzana a René roky bývajú v bytovke v bratislavskom Ružinove. No všetci ich fanúšikovia už dôverne vedia, že manželia si v Miloslavove stavali dom. Ich hniezdočko lásky síce ešte nie je úplne dokončené, no Plačková posledné dni prostredníctvom sociálnej siete informuje, že sa už postupne sťahujú. Okrem nich do nového domu pôjde aj ich malý člen rodiny – gottingenské miniprasiatko.

„No... Takže prvé prasiatko máme, volá sa Tinky a ešte chceme jedno, samičku Lalinku. Vždy sme si s Reném hovorili, že keď sa budeme sťahovať do domu, tak budeme mať prasiatka. Tak úplne sa teškáme teraz. Strašne si to užívame. A je fakt inteligentné. Normálne chodí cikať a kakať na plienku, má svoj pelech, kde spinká. A toto je vlastne to prasiatko, čo ostane maličké," pochválila sa nedávno Zuzana. No a kým ona sa venuje ich malému štvornohému členovi a postupne doma balí svoju nekonečnú garderóbu, René sa pustil do väčšieho sťahovania.

PÁR HODÍN PRED ZÁSAHOM NAKA /Zaľúbená selfie z večera nemohla chýbať. Zdroj: instagram Queen Plackova

V pondelok podvečer prišiel do domu v Miloslavove. Zo svojho auta povyberal zopár vriec plných vecí a odniesol ich dnu. Svoje luxusné auto potom zaparkoval na dvore. „Unavená, narobená, presťahované,” napísala Zuzana niekoľko minút po polnoci na Instagram a na druhý deň priznala, že v novom dome ešte nespali, keďže všetko presťahovať nestihli. Pokračovali v ňom aj v utorok.

Prečítajte si tiež: