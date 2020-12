"Milý môj Števko, budeš nám veľmi chýbať. Prosím, odpočívaj tam hore v pokoji," napísala krátko po tom, ako sa dostala na verejnosť správa, že Štefan Kožka zomrel Polnišová na sociálnej sieti. Prešlo pár hodín a herečka bola spolu s kamarátkou a kolegyňou Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou hosťom utorkového Telerána. Obe prišli predstaviť galavečer Markízy "Najkrajšie Vianoce", ktoré televízia odvysiela tento piatok. Obe herečky ho spolu moderovali. Okrem tohto projektu však prišla reč aj na smutnú udalosť, ktorá zasiahla našu hereckú obec - smrť ich blízkeho kolegu Štefana Kožku.

Herečky Petra Polnišová a Zuzana Kubovčíková Šebová pri spomienke na zosnulého Štefana Kožku (†66) neudržali slzy. Zdroj: TV MARKÍZA

"No...Tak, je to ešte veľmi čerstvá informácia,"zmohla sa na tieto slová Polnišová a cez slzy nedokázala ďalej hovoriť. "My sme to ešte asi nepredýchali, sme v obrovskom šoku. Pred pár dňami sme ho videli naposledy. Veľmi, veľmi sme všetci zasiahnutí, lebo naozaj to natáčanie, ako to už hovoríme roky, my sme tam úzka skupina ľudí a predstava, že sme o jedného prišli, je pre nás momentálne hrozná," povedala so slzami v očiach Kubovčíková Šebová.

"Števko bol súčasťou tej našej rodiny. Je neuveriteľné si uvedomť, že tu už nebude. Vždy odchádzal plný humoru a vychechtaný a veselý a samozrejme potom každý, keď prídeme domov, riešime svoje veci, ktoré doma máme, ktoré možno iní neodhalíme. Tak mu posielame, naozaj "starému čertovi" veľa lásky," doplnila ju trasľavým a uplakaným hlasom Polnišová. "Celej jeho rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť, špeciálne v týchto ťažkých časoch. Števko, veľmi nám chýbaš a budeš nám veľmi chýbať a nikdy na teba nezabudneme,"dodala uplakaná Zuzana.

Kolegovia sú z Kožkovej smrti zdrvení

Mirka Partlová: “Texty sa učia iba zbabelci a skúšajú iba netalentovaní. Boli tvoje ironické slová, ktoré ťa vždy sprevádzali a pre to sme ťa ľúbili. Urob tam hore poriadky. Budú mi chýbať tvoje uštipačné poznámky. Maj sa dobre."

Mirka Partlová a Štefan Kožka. Zdroj: Instagram M. P.

Zuzana Vačková: "Som šokovaná, smutná. Je mi to veľmi ľúto. Odpočívaj v pokoji, Števko."

Zuzana Vačková (vľavo) spomína touto fotkou na Štefana Kožku. Zdroj: Instagram Z. V.

Ibrahgim Maiga:"Zomrel ďalší z tých vynikajúcich hercov zlatej generácie, vraj po dlhej a ťažkej chorobe srdca. Štefana Kožku som poznal osobne, mal som tu česť s ním hrať na Novej scéne v hre nebohého Jožka Bednárika (Klietka bláznov). Nech je im zem ľahká. Števo, odpočívaj v pokoj, úprimnú sústrasť rodine. Smrť je povinná jazda, nik jej neunikne, žiaľ."