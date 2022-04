Kým Matej sa do Mirky po uši zamiloval, ona jeho city neopätovala. Posledné dni ich spolužitia sa už iba hádali a aj preto expertov požiadali, aby s vyhodnotením prišli skôr. Košičan pred nimi vyznal Mirke lásku, no nijako nepochodil. „Mňa veľmi mrzí, že sa to u mňa neprehuplo cez tú kamarátsku rovinu. Bolo by nefér, keby som ti povedala, že sa to zmení, lebo si nemyslím, že sa to zmení. Nemá zmysel z mojej strany pokračovať v tomto vzťahu,“ povedala mu. V zákulisí to Matej nevedel predýchať. „Som sklamaný,“ povedal s plačom.

Matej a Mirka spolu neostali. Zdroj: tv markíza

