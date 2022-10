Predtým ako futbalista David odletel do vily na Kanárskych ostrovoch, všetkým akosi zabudol povedať, že na neho v Prahe čaká priateľka Rebeka. Nikto okrem neho to v šou nevedel. A teraz prasklo jeho veľké tajomstvo.

David sa dal hneď na začiatku šou dokopy s nádhernou Natáliou Kočendovou, bývalou Miss ČR a čerstvou víťazkou prestížneho titulu Top Model of the World 2022. Odvtedy sú spolu a len pred pár dňami si oficiálne povedali, že tvoria pár. Všetko sa zdalo byť ideálne... Ale iba zdalo. „David má doma priateľku a rozhodne nie je single. Sú spolu pol roka, majú spoločné tetovanie. Priateľka Rebeka to však chce ukončiť. Nepáči sa jej Davidovo správanie a ubližuje jej, keď vidí, čo všetko robí,” priznal zdroj z jeho okolia. Ďalší zdroj blízky Davidovi a Rebeke nám povedal, že pred odchodom do vily sa David a Rebeka dohodli, že jej bude neustále posielať tajné signály, ako na ňu myslí.

David sa pred odchodom s frajerkou dohodol, že vždy, keď si pobozká tetovanie na palci, bude to znak, že na ňu myslí. Zdroj: VOYO

„David často posiela cez obrazovku signál Rebeke – dá si pusu na tetovanie. Má to byť akýsi signál, že je všetko v pohode a myslí na ňu. Tetovanie si dali tesne pred Love Island,” dodal zdroj. O Rebeke však nikto vo vile ani len netušil. Jedine Natália, ktorej, ako nám povedal náš zdroj, David povedal, ale s tým, že je to minulosť. Ale ako sa hovorí, pravda vždy vyjde najavo.

Ostrovania si museli vypočuť, aké články o nich doteraz vyšli a podľa titulku uhádnuť, o ktorú konkrétnu osobu z vily sa jedná. Všetci sa vynikajúco zabávali, až kým sa neobjavil posledný titulok... ,,Veľký podvod v reality šou Love Island! xxxx všetkým klame! Doma už jednu frajerku má," bolo napísané na kartičke. Práve Natália mala uhádnuť, o koho ide. Keď sa zistilo, že je to David, začalo sa kolo vysvetľovania. ,,A sakra," povedal nahlas zjavne šokovaný David.

Už aj vo vile Love Island prasklo, že Davida doma čaká dievča... Natálie Kočendová to vzala ako obrovskú zradu. Zdroj: VOYO

Viac na druhej strane