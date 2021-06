Vzťah Adriany a Piťa dlho netrval, no spolu majú dve deti. Mafiánskeho bosa Juraja Ondrejčáka v roku 2011 zatkli a vo väzení si odpykáva 23-ročný trest. Pospíšilová mu tak logicky dala zbohom a vrátila sa k niekdajšiemu životnému štýlu.

V roku 2016 bola zaľúbená do manažéra Ronalda Tahotného, s ktorým sa na sociálnej sieti chválila zaľúbenými fotkami. No ani tento vzťah jej nevydržal. Teraz je v tom opäť až po uši. Dala sa dokopy so známym talianskym šéfkuchárom. Andrea Ena je ľuďom známy aj z Telerána, kde pravidelne varí rôzne pochúťky. Dvojica je spolu už dlhší čas. Mnohí ich videli spoločne behať, natáčali rôzne videá o varení, no až teraz zverejnili fotky a takto verejne svoj vzťah spečatili. Momentálne si užívajú dovolenku v Benátkach a zábermi rozhodne nešetria.

Misska z roku 2003 Adriana Pospíšilová. Zdroj: Emil Vaško

Talian Andrea v minulosti tvoril pár s jojkárkou Katkou Jesenskou či s bývalkou futbalistu Roba Vitteka Martinou Greššovou.

