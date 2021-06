Petrin teatrálny plač nepochopili nielen jej kolegovia pri stole, ale ani diváci pri televíznych obrazovkách. „Vôbec som nepochopila, prečo sa rozplakala. Nechce sa mi veriť, že podľahla uštipačným poznámkam,” napísala na jojkárskom Facebooku pani Zuzana.

Relácia Bez servítky. Zdroj: tv joj

„No Petru by som asi vyhodila od stola! Stále má nejaké pripomienky,” vyjadrila sa Klaudia. „Celé to bolo len divadlo z jej strany,” pokračovala Vierka. Vyzerá to tak, že Petra svojím divadielkom stráca priazeň divákov.

Prečítajte si tiež: