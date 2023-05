Po veľkej dráme, ktorú mohli diváci vidieť v poslednej epizóde, dievčatá nevedeli prísť na meno Petrane. Svojím správaním proti sebe poštvala celú vilu, sklamaná ostala najmä Tereza, ktorá si s ňou od začiatku sadla najviac. Aj keď jej už Petrana neraz vyfúkla Tomášovu pozornosť, doteraz jej vždy „odpustila”.



Pohár trpezlivosti pretiekol, keď podľa Terkiných slov predviedla perfektný herecký výkon a zahrala divadielko, aby bola znova stredobodom pozornosti. Nato sa Petrana dokonca odsťahovala z ich spoločnej izby. O to viac krútili ľudia hlavami, keď sa na priamom prenose ukázali akoby nič. My sme chceli vedieť, ako je to medzi nimi teraz a či sú opäť „zadobre”.



Petrana a Terka si od začiatku šou výborne rozumeli a stali sa nerozlučnou dvojkou. Zdroj: TV Markíza

„No, s Petranou je to tam také zložitejšie, ale tak, nepotrebujem si robiť nejaké extrémne konflikty, my sme sa o tom veľakrát rozprávali. Aj keď táto 9. časť ma veľmi prekvapila a bola som z toho dosť v šoku, aké veci som sa dozvedela,” prezradila nám Tereza. Aj Petrana nám potvrdila, že to ešte nie je ani zďaleka také ružové: „Myslím si, že s Terkou si ešte musíme vykomunikovať niektoré veci, ale myslím, že všetko budeme vedieť vyriešiť privátne.”



Prečítajte si tiež: