O mladej Bratislavčanke je známe, že nie je žiadne neviniatko. Petrana sa netajila ani tým, že si privyrába na internete tvorbou erotického obsahu. „OnlyFans (platforma na predaj erotického obsahu, pozn. red.) mám viac než rok, takže to nie je nejaká novinka. Neviem, prečo ste z toho takí šokovaní. Neskrývam to! Som rada za svoj OF. Môžem tam dávať fotky, ktoré by som na Instagram pridávať nemohla, ale aj tak ich chcem vytvoriť,” priznala Petrana. Nie je žiadne tajomstvo, že táto stránka funguje tak, že za extra obsah, ktoré krásky pošlú nadržaným pánom, dostanú veľmi slušné peniaze.

Petrana sa na svojom instagramovom profile rada predvádza v plavkách. Zdroj: Instagra petranagala

Po rozchode s Tomášom a po prevalení jeho nového vzťahu s dračicou Marcelou sa rozhodla pritvrdiť. Nafotila niekoľko zvodných záberov v erotickej spodnej bielizni, ktoré by boli vhodné práve na erotickú platformu. Modrooká kráska sa však rozhodla, že zábery zverejní na Instagrame a poteší tak zrak nejedného fanúšika.

