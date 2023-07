Tomáš si momentálne užíva s novou frajerkou Marcelou. To, že po rozchode s Petranou sa dali dokopy, nikoho extra neprekvapilo, keďže to medzi nimi už počas šou Ruža pre nevestu mimoriadne iskrilo. Ako je však na tom jeho ex? ,,Ak budem niekedy v budúcnosti uverejňovať svoj vzťah, tak to bude až po dlhom, dlhom čase. Nemám už záujem o takéto verejné vzťahy, je veľmi nepríjemné, keď toľko ľudí rieši tvoj vzťah/rozchod,” napísala Petrana fanúšikom na sociálnej sieti.

Petrana Zdroj: Instagram/petranagala