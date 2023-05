Všetko sa to začalo tým, že dievčatá Tomášovi narozprávali, že Virgínia má doma frajera, nehrá čistú hru a dokonca si myslí, že je tehotná. Televízny ženích ostal ako obarený a Virgi okamžite konfrontoval. Tá sa mu síce snažila vysvetliť, že ide iba o kamaráta, on jej neveril. Rozhodla sa preto, že už nemá cenu viac zotrvávať v šou, pobalila sa a odišla. Následne Priscilla vykričala Petrane, že čistú hru nehrá ani ona, keďže pred šou ako jediná zistila, ako Tomáš vyzerá a na sociálnych sieťach ho poriadne prelustrovala.

Priscilla Petrane vykričala, že pred šou si Tomáša prelustrovala a všetko si o ňom naštudovala. Zdroj: TV Markíza

A začalo sa poriadne divadlo! Dievčatá začali na seba kričať, Petrana mala v ruke už asi piaty pohár vína a odrazu začala plakať a doslova sa psychicky zrútila. Dôvod? Nešlo ani o obvinenia Priscilly a ani o to, že Virgi odstúpila zo šou. Ešte stále ju zožieralo to, ako v ten večer pred Tomášom Mirka tancovala a ako sa on na ňu pozeral. Petrana stropila žiarlivostnú scénu a začala vykrikovať, že aj ona ide domov. Keď to Tomáš začul, okamžite za ňou doklusal do kuchyne a utešoval ju. Petrana vzlykala, opakovala, že chce svoju maminku, fňukala, no zázrakom jej nevyšla ani jedna slza. Keď jej Tomáš utieral líca, diváci sa kvalitne zabávali, že čo jej vlastne utiera. Následne si svojho záchrancu odtiahla na neďalekú lavičku a tvárila sa ako ranená srnka. No len do chvíle, keď sa k nej priblížil, ona opäť využila situácia, schmatla mu hlavu a vrazila mu jazyk do úst. Keď to ostatné dievčatá zbadali, neverili vlastným očiam.

Keď ju Tomáš utešoval, vrazila mu jazyk do úst. Zdroj: TV MARKIZA

Všetky sa zhodli, že Tomáš je zaslepený a hoci sa mu snažili otvoriť oči a viackrát sa ho pýtali, či nevidí, že Petrana zahrala iba kvalitné divadlo, on ich odpinkal vetou, aby každá hrala za seba. Paradoxom je, že pred začiatkom šou nám povedal, že ho odpudzujú žiarlivé dievčatá, vrcholne neznáša drámu a takéto hysterky u neho nemajú žiadnu šancu. Ako na toto všetko reagovala Petrana, keď to videla v piatok v televízii? ,,Čo sa týka vyjadrení určitých dievčat, každý človek má niekedy svoj breaking point. Či už mal psychické problémy alebo nie. Zas je to použité proti mne, ale to sa dalo od niektorých typov ľudí čakať. Jeden veľmi slabý moment dopomohnutý vínom ťa automaticky nerobí ,,chorým" či ,,labilným" človekom," napísala Petrana a narážala hlavne na Priscillu a Mirku, ktoré sa na Instagrame viackrát vyjadrili, že s takýmto chorým labilným človekom nechcú mať už nič spoločné.

,,Zobudila som sa s tým, že si ani neotvorím správy, lebo som očakávala to najhoršie. No som rada, že som si ich nakoniec pozrela, lebo toľko pozitívnych správ mi ešte nikdy neprišlo. Ďakujem vám krásne," pokračovala. ,,Choďte ale po polnoci do hocijakého klubu alebo baru a nájdete tam 20 ľudí, čo majú ešte horšie break downy (zrútenia) kvôli ľuďom, ku ktorým majú silné city," dodala.

