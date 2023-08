Tomáš počas každého ceremoniálu ruží povedal vybranej kráske vetu - Príjmeš moju ružu? Čo bol znak toho, že postupuje ďalej. Vo finále však mal pre víťazku pripravenú už inú vetu. ,,Príjmeš môj prsteň?"

Tomáš si vo finále vybral Petranu. Zdroj: TV Markíza

Víťazkou sa nakoniec stala Petrana, ktorá drahý prsteň s hrdosťou nosila. No ako to dopadlo, už vie hádam každý. Po niekoľkých mesiacoch sa rozišli, ona, podľa vlastných slov, doslova zdrhla z Bangkoku, Tomáš sa po príchode na Slovensko dal dokopy s Marcelou a... Nie, tu to rozhodne neskončilo!

Petrana začala postupne na svojho ex vyťahovať poriadnu špinu, v podcastoch hovorí, ako na ňu kričal, ako jej vulgárne nadával a hlavne, že ešte počas ich vzťahu si vypisoval s Marcelou. A aby toho nebolo málo, najnovšie zverejnila správy, ktoré majú dokazovať, že si písal aj s inými ženami. A to už v čase, keď tvoril pár s Marcelou.

Petrana zo šou Ruža pre nevestu. Zdroj: Instagram/petranagala

Petrana a Tomáš sú poriadne na nože a kráska s modrými očami by na všetko najradšej navždy zabudla. Možno aj preto sa rozhodla spraviť to, čo spravila. Fanúšikom, ktorí ju sledujú na Instagrame, oznámila, že na známom módnom bazáre predáva svoje oblečenie. No a k nemu dohodila aj prsteň, ktorý dostala v Ruži od Tomáša!

Petrana sa zbavuje pamiatky na Tomáša. Zdroj: Instagram petranagala

Ako si všimol Refresher, luxusný prsteň ALO Diamonds z pravého bieleho zlata a s 13 diamantami predáva na módnom bazáre za 1500 eur.

Mohlo by vás zaujímať: