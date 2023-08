Petrana z Ruže si nedávno pustila ústa na špacír. Na svojho ex Tomáša Tarra nahádzala poriadnu špinu a vykreslila ho ako nerváka, ktorý po nej kričal a nevážil si ju. Jeho súčasná frajerka Marcela sa ho okamžite zastala a Petrane poslala štipľavý odkaz! A takto to dopadlo, keď sa teraz stretli na rovnakom festivale!

Petrana svojho ex rozhodne nešetrila. V podcaste porozprávala, že po nej neustále kričal, vyčítal jej mnoho vecí a ona z Bangkoku doslova zutekala. Keď sa to dozvedela Marcela, okamžite reagovala. „V prvom rade ma prekvapilo, že zhruba po troch mesiacoch má potrebu sa nejakým spôsobom vyjadrovať k Tomášovi a ich súkromiu, už len že ho vôbec vyťahuje. Veľmi ma hnevá, že ponižuje môjho priateľa a sú tam veci, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Mne to už pripadá, akoby nemala čím zaujať, mám zdroj, ktorý mi povedal, že má nejakého manažéra – a mám taký pocit, že ju do toho tlačí, pretože Petrana už po šou nemá čím zaujať, tým, že nie je s Tomášom. A čo sa týka ľudskej stránky, nepripadá mi fér, že človeka, o ktorom tvrdila, že ho ľúbi, ide verejne ponižovať. Veľmi sa mi páči na Tomášovi aj to, že napriek tomu, že má čo povedať – a myslím si, že by jej to dosť zničili kariéru – tak napriek tomu je ticho a drží si svoju tvár,“ povedala pre Markízu.

Tomáš a Marcela sa vyjadrili k Petraniným ostrým slovám. Zdroj: TV Markíza

Petrana a Tomáš cez víkend zavítali na festival do Trenčína, kde sa chystala aj Petrana. ,,Keď ju stretnem, ja s ňou nemám žiadne osobné problémy, budem sa opakovať, ale ja som ju nikdy nepotrebovala ohovárať, spochybňovať jej rozhodnutia, vyjadrenia, len ma sklamalo, že po troch mesiacoch potrebuje urážať aktuálne môjho priateľa," povedala nám Marcela počas festivalu. ,,Za mňa... Ja som s ňou vôbec nemal problém, dokonca som jej ešte napísal na narodeniny a odpísala, že ďakuje pekne, takže ja neviem, čo v nej skrslo a prečo to spravila. Ja s ňou problém nemám, ale že by som tu s ňou teraz viedol nejakú konverzáciu, tak to asi nie, pretože ma verejne uráža a nie je to pekné. Ja sa pozdravím a tam to pre mňa skončilo," povedal zas Tomáš.

Tomáš a Marcela na festivale Grape. Zdroj: MICHAL SMRČOK

No a Petrana a Marcela sa na festivale aj stretli. Facky však rozhodne nelietali! Dievčatá sa prekvapivo zvítali až príliš kamarátsky, dokonca si vymenili aj bozky na líčka. Pretvárka alebo sú skutočne tak nad vecou?

