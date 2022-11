Život Petry Vajdovej je ako na húsenkovej dráhe. Po jej nešťastnej ceste autom z roku 2017, keď jej policajti namerali v krvi až 2,4 promile, sa jej začala lepiť smola na päty. Prišla o prácu, nedarilo sa jej ani v láske. Život sa jej začal rúcať ako domček z karát. Herečka sa dobrovoľne prihlásila na protialkoholické liečenie v Kroměříži. Tam stretla „osudového” muža Martina Hrnčiříka. Do pacienta, ktorý bol v tom čase ženatý, sa bezhlavo zamilovala a on sa pre ňu rozviedol. Dvojica sa následne v decembri 2018 tajne zosobášila. Harmonické manželstvo sa však nekonalo.

Petra Vajdová v seriáli Nemocnica. Zdroj: TV JOJ

Iba 10 mesiacov po svadbe v roku 2019 jej manžel – kamionista v práci havaroval pod vplyvom alkoholu a prišiel tak o flek. Vajdová sa tak musela začať obracať a vrhla sa do práce. Vrátila sa do milovaného divadla, začala opäť dabovať, natočila film od Evity Twardzik V lete ti poviem, ako sa mám a dostala ponuku z JOJ-ky účinkovať v seriáli Nemocnica. O tom, že jej manželstvo sa otriasa v základoch, sa začalo šuškať už na začiatku tohto roka. Keď poskytla nejaký rozhovor, spomínala iba synčeka a meno manžela nezaznelo ani raz. „Je to manipulátor, ktorý ju citovo vydiera cez syna a správa sa k nej škaredo,“ dozvedel sa v januári týždenník Šarm od jej blízkeho známeho. O pár mesiacov na to sa vynorili ďalšie informácie. Z obytného domu sa Martin už aj odsťahoval a zdúchol do rodného Česka. Na synčeka tak ostala sama.

A čo sa mesiace iba šuškalo, sa nakoniec ukázalo ako pravda. „Áno, sme rozvedení,” priznala Vajdová pred pár dňami pre Nový Čas. Petre tak ublížil ďalší muž. V roku 2017 po jej jazde pod vplyvom alkoholu vyplávalo na povrch, že ju podľa nášho zdroja z divadla mal ničiť vzťah so ženatým divadelným slovinským režisérom. Diegom de Breaom, ktorý v Národnom divadle hosťuje od roku 2011.

Vajdová má však stále dva dôvody na úsmev.

Obrovskú radosť jej robí milovaný synček, ktorý je pre ňu stredom vesmíru, a aj vďaka nemu zvláda všetko omnoho lepšie ako v minulosti. Hoci, ako každú ženu, ju krach manželstva mimoriadne zasiahol, o čom svedčia aj jej najnovšie fotky. Vo štvrtok ráno prichádzala do divadla na generálku pred novou hrou Macbeth, ktorej premiéra bude v sobotu. Herečka pôsobila unavene a bolo vidieť, že posledné mesiace ju poriadne potrápili. Ale divadlo ju robí tiež šťastnou, keďže je to jej srdcová záležitosť.



