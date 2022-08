Petra Vajdová má za sebou viacero pádov, no zakaždým sa postavila na nohy. Nedá sa zabudnúť na jej škandál z roku 2017, keď jej policajti namerali v krvi 2,4 promile alkoholu za volantom. Medzitým stihla liečenie, vydať sa a porodiť syna. Síce v práci sa jej darí, v súkromí jej malo ešte na začiatku tohto roka krachnúť manželstvo s Martinom Hrnčiříkom.

Na Petre Vajdovej vidno veľké vyčerpanie. Zdroj: TV JOJ

Paradoxne zhruba pred rokom sa v médiách vyjadrovala na otázku, či by si vedela predstaviť život slobodnej mamičky. „Nie, no ak by to prišlo, musela by som to zvládnuť. Pre ženu to musí byť veľmi ťažké, najmä v prvých mesiacoch. Ten pocit ťarchy zodpovednosti, že je na všetko sama...“ prezradila Petra v lete 2021 pre Eurotelevíziu.

Vajdová sa snaží zabúdať na problémy prácou. Už onedlho sa znova objaví na JOJ-ke v seriáli Nemocnica. Napriek tomu, že herečka neprežíva práve najšťastnejšie obdobie, počas uplynulého víkendu si vyrazila do neďalekej Rajky, kde prijala pozvanie na oslavu jubilea herečky Hany Gregorovej. Okrem nej sa na párty zabávalo množstvo známych hereckých kolegov. Petra prišla aj so svojím jediným synčekom Martinkom, z ktorého vyrástol už krásny chlapček. Ten v júni oslávil už tri roky.



