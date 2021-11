Petra Vajdová si v roku 2017 siahla takmer na samé dno. Herečka si sadla za volant opitá a namerali jej až 2,4 promile. Problémy s alkoholom ju dohnali k liečeniu, kde sa však zoznámila s novým mužom Martinom. Keď obaja opustili brány liečebne, zobrali sa a narodil sa im synček Martinko. Petra sa postupne začala vracať do práce. Nielen, čo sa týka hrania v divadle, ale začali ju obsadzovať aj do seriálov.

Krst filmovej knihy “V lete ti poviem, ako sa mam” sa konal v Bratislavskom kníhkupectve. Na snímke je Dominika Moráková, Petra Vajdová, Evita Twardzik, Lenka Debnárová a Marián Miezga. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

No to nie je všetko! Už budúci rok príde do kín novinka od Evity Twardzik s názvom V lete ti poviem, ako sa mám. Okrem Mariána Miezgu, Dominiky Morávkovej či Jána Koleníka obsadili do filmu aj Vajdovú. A hoci si ľudia na film ešte niekoľko mesiacov počkajú, fanúšikovia si už teraz môžu prečítať reedíciu knihu s rovnakým názvom. V pondelok sa konal slávnostný krst, na ktorý bola pozvaná aj Petra. Po dlhom čase sa tak opäť ukázala v spoločnosti. Hoci na nej bolo vidieť, že pozornosť jej príliš nevonia, no aj tak sa snažila usmievať.

Na herečke však boli viditeľné stopy únavy. Odrazilo sa to najmä na jej tvári a na jemných vráskach okolo očí a úst. Len pred pár týždňami sme totiž písali, že aj Vajdová mala covid. K tomu natáčanie seriálu, divadlo, starostlivosť o domácnosť a synčeka jej dávajú očividne zabrať.

