Slovenská adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci je plná zvučných mien. Film Známi neznámi sa začal natáčať ešte počas minulého roka. V časoch pandémie to bolo náročné nielen pre prísne opatrenia, ale aj z pohľadu financií, ktoré boli potrebné na výrobu filmu. „Po tom, ako nám manželia Suchí (finanční koproducenti) dali prvé peniaze, sme išli do banky a zobrali sme si úver. Bol to prvý a dúfam, že aj posledný, ktorý som si v živote brala na film. No museli sme to spraviť. Ja dúfam, že ľudia budú chodiť do kina, aby sme ho mohli splatiť, lebo inak bude ‚prúser‘,” povedala Wanda počas tlačovky a bolo na nej vidieť, že nešlo o malú čiastku.

Novinárska premiéra filmu "Známi neznámi" v Bratislave. Na snímke Wanda Adamík Hrycová, Vera Wisterová a Petra Polnišová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Čo na financie a úver hovorí Petra Polnišová, ktorá si vo filme nielen zahrala, ale je aj jeho koproducentkou? „My sme sa zadlžili spolu s Wandou. Nešli sme do filmu s tým, že nevieme, koľko to bude stáť, vieme, čo taký film stojí. Robili sme veľké prepočty, aby sme to celkovo zvládli. Robili sme kalkulácie, aby sme vedeli, či to budeme môcť vrátiť, ako to celé nastaviť – a v tom je aj kumšt producenta. Wanda a Juraj to vedia, sú v tom veľmi zbehlí a skúsení,“ priznala nám Petra, ktorá si spoluprácu na filme s kolegami veľmi pochvaľovala. Film si oddnes môžete pozrieť v kinách.

Prečítajte si tiež: