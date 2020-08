Herečka Petra Polnišová (44) má s exmanželom Matthieuom Durrasom dve deti. No už viac ako štyri roky sa objavuje pri nej iný muž. Dvojica trávi spolu čas nielen v súkromí, ale aj na pľaci.

Petra Polnišová a Juraj Brocko sú spolu už od roku 2016. A aj keď vzťah dlho tajili, niekoľkokrát boli spoločne odfotení. Petra bude najnovšie hviezdiť v novej komédii Wandy Adamík Hrycovej, ktorej jedným z koproducentov je aj Brocko.

Petra Polnišová Zdroj: archív

Vyzerá to tak, že dvojici to klape po všetkých stránkach a opäť budú spolupracovať, ako to bolo aj pri filme Cuky Luky. Na herečke je už dlhšie vidieť, že je po boku Juraja šťastná a spokojná.

