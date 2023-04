FOTO Petra Polnišová: Najprv prekvapila svadbou a TERAZ? Prasklo dlhoročné TAJOMSTVO ×

Herečka Petra Polnišová (47) všetkých prekvapila ďalšou svadbou. O to viac, že to pred verejnosťou utajila celého pol roka. Jej vyvoleným sa stal dlhoročný partner, scenárista Juraj Brocko. V médiách sa objavili informácie, že išlo už o jej 3. svadbu, no pravda je celkom inde.