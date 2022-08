Petra Molnárová sa v roku 2019 odsťahovala od manžela Sväťa Malachovského. Dôvod, prečo sa rozišli, nikto z nich nekomentoval. No len nedávno šokovala celé Slovensko vyjadrením na sociálnej sieti, v ktorom obvinila svojho ex zo zneužívania! Krátko na to sa na Instagrame pochválila novinkou. Skončila v náručí sexi muža. ,,KVÔLI TEBE - vďaka tebe a tvojmu vkladu (text, hudba) Jurko Zaujec je tento song podľa mojich predstáv," napísala k záberom, z ktorých bolo neskôr jasné, že zverejnila malú ukážku z jej nového klipu s Jurajom Zaujecom. A túto novinku prišli uplynulý piatok predstaviť do Telerána.

Petra Molnárová a Juraj Zaujec boli hosťami Telerána. Zdroj: tv markíza

Po odspievaní sa však do nej diváci tvrdo pustili. ,,To už môžeme všetci spievať ak ona akože je speváčka! Či jej nie trápne, keď to počuje," napísala diváčka Simona. ,,Z jej výšok ma bolia uši!" reagovali ďalší. ,,Odpozerali Lady Gaga a Bradley Cooper. Len trošku inakšia šálka kávy je toto," zhodnotili diváci. ,,Pekné slová, aj hudba, aj Juraj super, mne však prekážal jej hlas," pridala sa Martina. Našli sa však aj takí, ktorým sa ich nový duet páčil. ,,Náhodou pekná pesnička, rytmická, od rána si ju pospevujem," napísala diváčka Marta. A čo na jej hlas hovoríte vy?

