Dlhoročnú rádiovú spíkerku Petru Dalilu Bernasovskú sme nedávno stretli na krste knihy Pečie celé Slovensko. Tam sme ju na chvíľku vyspovedali. Okrem toho, ako sa chystá na Vianoce, nám prezradila recept na šťastné manželstvo. S moderátorom Ľudovítom Jakubove alias Mravcom, ako ho všetci odjakživa prezývajú, jej to totiž klape už neuveriteľných 30 rokov.

September 2022: Petra Bernasovská si zahrala v premiérových Rodinných prípadoch. Zdroj: TV Markíza

„Manželmi sme od roku 2000, ale poznáme sa už 30 rokov, ešte z rádia. A recept? Kamarátstvo! Ľudia, ktorí sa dajú dokopy len na základe sexuálnej príťažlivosti, ktorá funguje chvíľu, áno, u niektorých možno dlhšie… ale to kamarátstvo a porozumenie, že dvaja ľudia si rozumejú tak nejako vnútorne, to tam ostane,” povedala nám. No aj medzi nimi bývajú občas trenice. Kto sa príde prvý udobriť?

„Našťastie sme také povahy, že keď je problém, vydebatujeme si ho, vykričíme, stalo sa nám aj to, že sme boli ticho, ale to nám dlho nevydrží. Ale bolo aj také, že sme sa nebavili pár hodín, no potom vychladneme, zabudneme na to a už sme zase kamaráti,” dodala.

