Pani Bernasovská, stretla som vás na krste knihy Pečie celé Slovensko. Aký máte vy vzťah k pečeniu?

- Veľmi vrúcny. Veľa pečiem, každý týždeň, lebo ma to baví, ale je to s 20-percentnou úspešnosťou, lebo nie vždy sa mi to podarí tak, ako by som chcela (úsmev). Ono to však nakoniec chutí dobre. Našťastie, mám dobrú partiu v Rádiu Slovensko, kde pracujem, ráno im to donesiem, ospravedlním sa za to, ako to vyzerá a oni to všetko zjedia. Musím dotiahnuť ešte zdobenie, čo mi zatiaľ veľmi nejde. Potom sa plánujem v budúcnosti prihlásiť do súťaže Pečie celé Slovensko (úsmev).

Na snímke Petra Bernasovská počas krstu knihy RTVS, Pečie celé Slovensko. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Máte dve dcéry, pomáhajú vám pri pečení?

- Ani veľmi nie. Staršia má už 20 rokov, mladšia 13. Tá vyjadrila túžbu, že by to raz so mnou chcela skúsiť. Tak predpokladám, že do roka mi naozaj pomôže. Staršia má už vlastnú hlavu, rada si pečie moderné koláče. Ja skúšam recepty kadejaké, ale tie, čo treba robiť dlho, tie nerobím, nemám trpezlivosť. To ma vždy odradí – šľahať bielky atď. Skúšam nové a doplním si ich vždy po svojom.

Kedysi ste boli jednou z hlavných hlasov známeho komerčného rádia. Ako si spomínate na toto obdobie?

- Bolo to dávno a bolo to nádherné obdobie. Boli sme takí pionieri toho rádia. Bolo to prvé súkromné rádio po revolúcii na Slovensku. Všetci boli dovtedy zvyknutí len na Slovenský rozhlas a zrazu prišiel úplne iný štýl. Bola to partia ľudí so študentským štýlom na intrákoch a to pritiahli do rádia. Mali sme však aj vzor z Francúzska. Vtedy to bola veľká vec, všetci sme držali spolu.

Ste v kontakte s bývalými kolegami?

- S niektorými áno. Už máme deti, chodievame s niektorými spolu na dovolenky, ale už to nie je tak často ako kedysi. Kamaráti Arieli, Truhlík, Zvonec, Mravec – s ním sme nakoniec skončili ako manželia. A mnohí ďalší ľudia – napr. Oľga Záblacká – s ňou si občas zavolám, so všetkými si dodnes rozumiem.



Už nejaký čas pôsobíte v Rádiu Slovensko. Ste tam spokojná?

– Rádio Slovensko je podobné súkromným rádiám aj hudbou, štýlom vysielania, dynamikou. Máme možno výhodu, že máme oveľa viac ľudí, ktorí môžu pracovať na témach. Môžeme si dovoliť viac informácií.

Venujete sa iba práci v rádiu, alebo máte aj moderovacie kšefty na akciách?

– Kšefty niekedy sú, niekedy nie. To je taká nepravidelná práca.

Blížia sa Vianoce, aký máte zvyk, ktorý dodržiavate? Čo nesmie chýbať na vašom stole na Štedrý večer?

– Rodinným zvykom je, aby bola rodina pokope. Nie všade to tak funguje. Napríklad si neviem predstaviť odcestovať na Vianoce preč – či už na chatu alebo niekam do hôr, alebo nedajbože do exotiky – to už vôbec nie! Nám sa ani neosvedčilo ísť niekam na lyžovačku medzi sviatkami – všade je veľa ľudí. Ostávame vždy doma, stretneme sa buď u nás, alebo u mojich rodičov, ktorí sú tiež v Bratislave. Celá rodina, sestra s partnerom, každý, kto môže, sa zídeme, rozšírime stôl.

Ako vyzerá vaše vianočné menu? Kapustnica, kapor, majonézový šalát?

– Skúšala som aj iné veci, vylepšiť vianočné menu. Robila som kedysi pstruha plneného gaštanovou plnkou, mandľami a neviem čím ďalším. Prekombinovala som to a bolo mi ľúto, že to tak dobre nechutilo a vtedy som si povedala, že by som si dala radšej vyprážaného kapra. Na Vianoce musia byť majonézový šalát a kapor. Môj muž robí taký fantastický šalát, že ledva vydrží do 24. decembra večera (smiech). Je tam viac jogurtu ako majonézy, tej tam dá len trošku, a je tam viac zeleniny ako zemiakov. Je to fantastické. Ochutí to uhorkovou vodou namiesto octu. To mu dodá taký šmrnc. Zemiakov tiež tak pomenej.

Na snímke je Petra Bernasovská. Zdroj: MATEJ KALINA

Spomínate manžela Mravca. Spolu ste už dlhé roky. Prezraďte recept na harmonické manželstvo. V dnešných časoch je to už viac-menej rarita...

– Manželmi sme od roku 2000, ale poznáme sa už 30 rokov, ešte z rádia. A recept? Kamarátstvo! Ľudia, ktorí sa dajú dokopy len na základe sexuálnej príťažlivosti, ktorá funguje chvíľu, áno, u niektorých možno dlhšie… ale to kamarátstvo a porozumenie, že dvaja ľudia si rozumejú tak nejako vnútorne, tak to tam ostane.

Ale medzi vami je stále chémia, nie? Vy ste taký aj navonok zohratý párik, vidno tam “náboj”...

– Áno, náboj, Ježiš, my sa toľko postrieľame doma (smiech). Samozrejme, že sa hádame ako psy, ale to k tomu patrí. Podľa mňa tí, ktorí sa nehádajú, tak sa nemajú radi.

A kto je ten, ktorý sa prvý príde udobriť?

– Ááále, viete čo, ani sa nepotrebujeme udobriť, lebo nás to nebaví veľmi hádať sa. Sme našťastie obidvaja také povahy, že keď je problém, vydebatujeme si ho, vykričíme, stalo sa nám aj to, že sme boli ticho, ale to nám dlho nevydrží. Ale bolo aj také, že sme sa nebavili pár hodín, no potom vychladneme, zabudneme na to a už sme zase kamaráti.



