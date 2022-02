„Prečo ste ma tak zarezali, do p..e?! Prečo ste ma tak zarezali, keď vidíte, že je tam 13.00, do p..e, a necháte ma k...u povedať,“ kričal vytočený Merčiak. Sťažoval sa na komunikáciu s Bratislavou a zjavne mu nebolo vyhovené podľa jeho vôle. „Kristaboha vám, do p..e! Už som naozaj nasratý, do p..e! Skončí sa vstup, osemkrát sa niečo pýtam, do p..e, a vy mi neviete povedať k...a ani mäkké f,“ pokračoval komentátor. Video s jeho spŕškou škaredých slov sa v nedeľu večer šírilo po sociálnych sieťach. Išlo však o súkromnú konverzáciu zamestnancov, ktorá sa neobjavila v televíznom vysielaní. Dôvodom konfliktu bola zmena pretekov v skokoch na lyžiach, ktoré mali byť pôvodne o 12.00 nášho času.

Marcela Merčiaka sa v živom vysielaní Športových novín zastal Peter Varinský. Zdroj: RTVS

Keď ich Merčiak avizoval v pôvodnom termíne, v lište už svietila zmena začiatku súťaže o 13.00. Réžia ho na to neupozornila. Rupnúť nervy však môžu každému a Merčiaka sa v pondelkovom živom vysielaní Športových novín zastal aj Peter Varinský. Ten zahlásil, že večer ide seriál Druhá šanca a prepojil to aj s touto kauzou. „Nielen komentátorom padne druhá šanca. Sledujte novú časť nášho seriálu,“ rozlúčil sa v pondelok večer s divákmi.