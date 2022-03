V Novej scéne to v utorok večer poriadne žilo. Dôvodom bola premiéra muzikálu, ktorý bol plný hitov od Elánu. Tie si v hľadisku pospevovali aj bývalá tenistka Dominika Cibulková s manželom Michalom, manželia Silvia a Ernest Šarköziovci, Peter Pellegrini či politik Erik Tomáš s manželkou Henrietou. Tá bola v ten večer neprehliadnuteľná v luxusnom krátkom kožušku s minišatami. A aké by to bolo, keby sa na tejto udalosti nezúčastnili aj samotní interpreti elánovských hitov.

Na pódiu sa počas záverečnej klaňačky objavila aj trojica Vašo Patejdl, Ján Baláž a Jožo Ráž. Všetci si vyslúžili standing ovation. Hudobníci po predstavení zavítali aj na afterpárty. Tam však boli skúpi na slovo. Po tom, ako vyšli na pódium, Ráž zahlásil do mikrofónu: „Že vraj vám mám niečo povedať! Mám vás rád!“ Urobili si spoločnú fotku a zišli z pódia. „Už vás neotravujeme viac,“ zavtipkoval Baláž. Hviezdou večera bola bez pochýb Dominika Cibulková, ktorá prišla na pozvanie Jána Ďurovčíka. Večer si poriadne užila, keďže na pesničkách Elánu vyrastala a skupina jej dokonca hrala aj na svadbe. „Manžel je z nás ten ‚citlivček‘, počas predstavenia som narátala, že sa trikrát rozplakal. Ja som mala tiež namále, čo mne sa nikdy nestáva,“ prezradila nám Dominika.

Premiéra muzikálu "Voda (a krv) nad vodou" v divadle Nová Scéna v Bratislave. Na snímke politik Erik Tomáš s manželkou. Zdroj: EMIL VAŠKO