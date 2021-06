FOTO Peter Nagy krstil svoje nové CD: Pozrite, ako sa OHÁKOL! Má 62 a vyzerá SUPER ×

Peter Nagy (62) konečne vydáva po 12 rokoch album. Novinka s názvom „Petrolej“ je optimistická rovnako ako samotný Peter. Fanúšikovia na nej nájdu 10 úplne nových piesní od rockovejších so skupinou Indigo až po balady s klavírom a so sláčikovým kvartetom. Spevák ju slávnostne uviedol do života a krstilo sa naozaj netradičným spôsobom.