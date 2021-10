Historickú prvú šou Let´s Dance vyhral práve Peter Modrovský s tanečníčkou Zuzanou Fialovou, a aj keď na herečku nedá dopustiť, najväčšie iskrenie zažil o pár rokov neskôr. Vtedy bola jeho partnerkou Adela Banášová, dnes už Vinczeová. Kedy medzi nimi prebehla prvá iskra, prezradil, keď bol hosťom v Rádiu Jemné.

Zuzana Fialová a Peter počas šou Let´s dance. Zdroj: archív

„V druhom kole pri quickstepe. My sme sa s Adelou poznali už predtým. Iskriť to medzi nami začalo počas tej série. Tréningy boli potom už na druhej koľaji. Bolo ich trošku menej. Tiež som si však potreboval oddýchnuť po tej nedeli. Fungovalo to tak, že sme si losovali CD a hudbu a ja som sa potom snažil do toho niečo vymyslieť. Dva dni som rozjímal, už mi tieklo do topánok,“ prezradil Peter, ktorý sa netajil tým, že mu neprekážalo, keď sa verejne hovorilo či písalo o jeho súkromí.

„Žil som v takej svojej bubline a nejako som to neriešil. Čo sa píše, mi neprekáža, lebo to žije len jeden deň, na druhý deň majú ľudia iné problémy. Neprekáža mi to. Sú momenty, keď mi to aj pomáha,” dodal Peter.

