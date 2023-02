Komorník Freddieho Mercuryho Peter Freeston prežil so slávnym spevákom dlhých 12 rokov! Už niekoľko rokov žije v Česku a o Mercurym dokonca napísal aj knihu. ,,Prvýkrát sme spolu hovorili po jeho vystúpení s Royal Ballet na veľkom charitatívnom galavečere. Pracoval som pre nich a staral sa o ich kostýmy. Po predstavení som Freddiemu povedal, ako mám rád jeho hlas a že má pekný kostým. Bol veľmi zdvorilý a pýtal sa ma, čo robím. Povedal som mu, že sa starám o kostýmy. A tým to prvé stretnutie skončilo. O týždeň neskôr niekto z vedenia Queen zavolal môjmu šéfovi a opýtal sa, či by som nebol k dispozícii na šesťtýždňové turné s Queen a postaral sa o ich kostýmy. To sa písal rok 1979. A tým to všetko začalo," priznal pre denik.cz.

Po jeho boku následne prežil 12 rokov. Pamätá si na nejaké jeho neresti? ,,Jediné dve ‚neresti‘, ktoré mi napadajú, boli, že chodil každý večer do baru a nakupovať. Vždy, keď sa nudil, tak veľmi rád chodil po starožitníctvach a aukčných sieňach," pokračoval. Freddie zomrel v roku 1991. Vybaví si ešte jeho posledné dni? ,,Počas tých posledných dní som mal pocit, že sa čas zastavil, ako by bol dom pod obrovskou sklenenou kupolou, akú vidíte vo filmoch z viktoriánskej éry. Dom bol tichý a všetci dnu čakali, až sa niečo stane. V tej dobe som úplne chápal Freddieho odvahu, pretože si nikdy nesťažoval a zmieril sa s blížiacou sa smrťou. Dodnes si pamätám, že to bola nedeľa a Freddie bol od rána v kóme. Bol tam doktor a povedal, že nemôžeme robiť nič a že ten stav sa asi už nezlepší. Večer sme išli Freddieho prezliecť. Keď sme mu prezliekali tričko, videl som na jeho hrudníku, ako sa nadýchol a potom vydýchol naposledy. Bežali sme pre doktora a ten už iba konštatoval, že Freddie zomrel. Bolo to presne v 18:48," dodal.

Peter Freeston v pondelok prijal pozvanie do Telerána, kde si tiež na legendu svetovej hudby zaspomínal. A dokonca niečo aj ukuchtil v kuchyni, keďže v minulosti varil aj Freddiemu. Aké jedlá mal spevák rád? ,,V čase, keď bol ešte zdravý, mal rád poriadne korenené jedlá, keďže sa narodil na Zanzibare. Ale nemal rád čili. Iné korenie však áno. Okrem toho zbožňoval kura s ryžou," povedal v Teleráne, kde pripravoval syrové sušienky. Ako sa od čias, keď robil komorníka Freddiemu, zmenil?