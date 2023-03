K mikrofónu šteklivej relácie si tentoraz zasadol Peter Batthyany a začala sa skutočne družná debata! Herca sa hneď v úvode opýtali na jeho prvý zážitok s pornografickým obsahom a masturbáciou.

„Keď som prvýkrát videl porno, bol to pre mňa šok – ostal som paralyzovaný. Dovtedy sme pozerali iba filmy, a keď sa muž so ženou k sebe blížili, presne tam sa to strihlo. Kamarát však mal videoprehrávač a kazetu s pornom. Zrazu došlo k aktu a ja som neveril vlastným očiam, že sa to dá,“ opísal. „Pozreli sme si ďalšie štyri kazety, trvalo to asi osem hodín,“ dodal ešte.



Chcel odísť zo Slovenska, ale predsa len ostal. Zdroj: Instagram/peterbatthyanyofficial

A ako to bolo s masturbáciou? „Predstavte si chalanov na základke, ako sa o tom bavia pri kreslení. Vysvetlil mi to kamarát. Tak skúšam a celý čas nič. Vôbec som nevedel, koľko, či a ako dlho to mám robiť. Nejak to neprichádzalo, no zrazu to prišlo a došiel ten slastný kŕč – až som padol na zem,“ popísal svoj prvý zážitok. Moderátori boli zvedaví, na čo presne pri tom Peter myslel. „Na nič som nemyslel, pretože som nevedel, čo čakať a čo sa stane s mojím telom,“ povedal bez okolkov.



Zaujímavú spomienku má aj na svoju prvú sexuálnu skúsenosť. „Zapozerala sa do mňa staršia učiteľka. Nebola z mojej školy, no začali sme komunikovať a musím povedať, že základy mi dala slušné. Neskôr, keď som chcel niečo od dievčaťa ja, tak už som presne vedel čo.“



Peter Batthyany kedysi plánoval odísť žiť do Chorvátska. Zdroj: Instagram/peterbatthyanyofficial

Na pretras sa dostal aj sex za peniaze, pri ktorom priznal, že ho vyskúšal s cudzinkou. „Bolo to fakt mimoriadne a išlo o Ázijčanku. Tá azda vedela aj to, kde mám aké body na tele, a dokázala neskutočné veci. Bolo to naozaj zaujímavé a nešlo len o taký bežný klasický sex,“ rozplýval sa Batthyany.



